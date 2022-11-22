Konya’da bir kadın ve erkek otomobilde ölü bulundu: Jandarma kadın cinayeti şüphesi üzerinde duruyor

Konya’nın Çumra ilçesinde evli bir kadın ve erkek otomobilde ölü bulundu. Jandarma, kadın cinayeti şüphesi üzerinde duruyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçenin Dedemoğlu Mahallesi’ndeki tali yolda duran 42 J 5415 plakalı otomobilde hareketsiz haldeki iki kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçtaki Mehmet Dağlı (43) ile Fadime Dağlı’nın (47) öldüğünü tespit etti.

Tabancayla vurulan bu kişilerin cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi amacıyla morga götürüldü.

Öldürmeye teşebbüsten uzaklaştırma almış

Jandarma, Mehmet Dağlı’nın tabancayla Fadime Dağlı’yı öldürüp intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mehmet Dağlı hakkında, bir yıl önce eşini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.