Konutun ardından fabrika kiraları da uçtu

Türkiye genelinde sanayi binaların metrekare başına ortalama birim bedeli yüzde 27, birim kiraları da yüzde 31 arttı. Bazı organize sanayi bölgelerinde (OSB) artışın yüzde 100’ü aştığı belirtiliyor.

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Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızlı bir şekilde arttı. Evlerin çoğu ‘elverişli konut’ kriterlerine uymuyor ancak kira fiyatları fahiş oranda. Bununla birlikte öğrencilerin barınabileceği yurt sayıları da yeterli değil. Özel yurtların fiyatları da ciddi oranda zamlandı.

Konuttaki bu fahiş fiyat sorunu gündemdeki sıcaklığını korurken, sanayiciler de fabrika binalarındaki yüksek fiyat artışlarından şikayetçi.

Birim bedelinde en yüksek artış Antalya’da

Denge Değerleme’nin Dünya gazetesi için hazırladığı rapora göre, Türkiye’de sanayi tesislerinin (fabrika binalarının) metrekare başına ortalama birim bedeli bir yılda yüzde 27 artarak, 2 bin 80 liraya çıktı.

En yüksek birim bedel metrekare başına ortalama 4 bin 52 lirayla İstanbul Avrupa Yakası. Sonra 3 bin 914 lirayla İstanbul Anadolu Yakası, 3 bin 504 lirayla Kocaeli, 2 bin 846 lirayla Antalya ve 2 bin 302 lirayla Konya geliyor.

Geçen yıla göre ortalama birim bedelindeki en yüksek artış ise yüzde 66 ile Antalya’da. Ardından Konya, Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli geliyor.

Kiralarda da ciddi artış var

Sanayi tesislerinin aylık birim kiralarında ciddi artışlar söz konusu. Türkiye genelinde sanayi tesislerinde aylık birim kira artışı bir yılda yüzde 31,6. En yüksek aylık birim kira artışı yüzde 69 ile Konya’da. Konya’yı yüzde 64 artışla Antalya, yüzde 60 ile Düzce, yüzde 58 ile Balıkesir ve yüzde 44 ile Kocaeli izledi.

Ortalama aylık birim kirada en yüksek Kocaeli. Ardından İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Antalya ve Bursa geliyor.

Raporda, “Ülkemizde sanayi alanındaki gelişmelere paralel olarak sanayi arsa üretimi kısıtlı kalmaktadır. Ülkemizin pandemi nedeniyle üretimde dünyada öne çıkması arz-talep dengesizliğini artırmış, fabrika birim bedellerindeki artış oranı konut fiyat artış oranlarını yakalamış durumdadır” dendi.

‘OSB’lerdeki rant engellenmeli’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni yatırımlarla üretim parkının genişletilmesi gerektiğini belirtirken sanayi arazilerindeki fiyat artışlarının konut fiyat artışlarıyla yarışır hale geldiğine dikkat çekti.

Mevcut OSB’lerin büyüme taleplerinin de ivedilikle onaylanması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, aynı zamanda OSB’lerin rant için kullanılmasına izin verilmemesi için, tahsis edilen arsalara makul süre içinde yatırım yapmayanların tahsislerinin, süratle yatırım yapacak şirketlere devredilmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek bedeller üretimi Doğu’ya kaydırıyor

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da, bedel artışlarını değerlendirirken bazı OSB’lerde rant amaçlı tahsise dikkat çekti. Fayat, özellikle tesislerdeki bedel artışlarından dolayı yatırımların doğuya daha hızlı kayacağını sözlerine ekledi.