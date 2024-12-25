Konutta gürültü yapanlara 2025'te 11 bin lira ceza verilecek

Gürültü yapanlara verilen idari para cezaları yüzde 43,93 artırıldı.
2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, dün Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
Söz konusu kanununa aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2025’te verilecek para cezaları, yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 artırıldı.
Düzenleme kapsamında gürültü yapanlara verilecek ceza miktarları da yeniden belirlendi.
2025’te standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara verilecek cezalar şöyle:
- Konutta 11 bin 35 lira
- Ulaşım araçlarında 33 bin 326 lira
- İşyerleri ve atölyelerde 111 bin 361 lira
- Fabrika ve şantiyede 334 bin 297 lira
Eğlence gürültüsünün cezasıysa 334 bin 297 lira olacak.