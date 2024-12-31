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Yaramazlara biraz batar!

Konut kredisi elektronik ortamda çekilebilecek

Konut kredileri şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişimle elektronik ortamda kullanılabilecek.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Düzenlemeyle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde şöyle değişikliğe gidildi:

  • Konut kredileri şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek.
  • Hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilecek.

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