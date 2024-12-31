Konut kredisi elektronik ortamda çekilebilecek

Konut kredileri şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişimle elektronik ortamda kullanılabilecek.
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde şöyle değişikliğe gidildi:
- Konut kredileri şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek.
- Hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilecek.