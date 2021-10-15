Konu ‘yerli aşı’ Turkovac: İYİ Partili Çıray, iktidardan özür bekliyor

ALTAN SANCAR

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yerli aşı Turkovac’ın Çinli Sinovac aşısıyla aynı olduğunu belirterek, “Aşının isminden başka hiçbir şeyi Türk değil” dedi.

Kendisi de doktor olan Çıray, Sinovac aşısının etkinlik düzeyinin mRNA aşılarına göre düşük olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, aynı teknolojiyle benzer aşı üretildiğini savundu.

Diken’e konuşan İYİ Partili isim, iktidarın aşı çalışmalarında geç kaldığını belirterek, “Sinovac’la benzer teknoloji bir aşıyı tavsiye etmek insan haklarına aykırıdır” dedi.

İktidarın salgın aşı sürecini iyi yönetemediğini dile getiren Çıray, bu nedenle Türkiye’de aşı karşıtlığının arttığını belirtti.

Aşıda yaşanan gecikmeler nedeniyle iktidarın özür dilemesi gerektiğini söyleyen Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hıfzıssıhha kapatıldığı için 13 ayrı yere masraf yaptılar. Peki, Turkovac diye ortaya attıkları ve isminden başka hiçbir şeyi Türk olmayan bu aşının Sinovac’la aynı olduğunu kim biliyor?

‘Ayıplıyorum’

Sinovac bir inaktif aşı ve Türkiye’de bununla ilgili büyük bir propaganda yapıldı. Çin’den getirilip, Türkiye’de mRNA aşısı yerine vatandaşların çoğunluğuna bu aşı uygulandı. Sonra görüldü ki bu aşının yüzde 50-60 aralığının üstünde bir koruma ortaya çıkarmıyor. Bunun üzerine mRNA aşısına dönüldü.

Tüm bu gerçekler ortadayken ve süreç ilerlemişken, en baştaki Sinovac aşısıyla aynı teknolojiyle üretilen Turkovac aşısını bir propaganda aracı olarak kullanmalarını ve tavsiye etmelerini ayıplıyorum. Bu durum insan haklarına aykırıdır. İki tane Sinovac yeterli ise neden üçüncü Biontech aşısını tavsiye ettiler. Sinovac’la eşdeğer Turkovac aşısını büyük gecikmeyle millete telkin etmek ahlaki mi?

Özür istedi

Turkovac’ın henüz üçüncü faz denemeleri yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde aşıyı yüzde 98’lere ulaştırdı, bizimkiler hala üçüncü faz denemesi yapıyorlar. Çıkıp özür dilemeleri gerekiyor. Özür dilemek yerine, başına Türk getirerek aşı ismi ortaya atarak propaganda yapıyorlar. Bunlar propaganda peşinde koşarken, her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz. İktidarın güvenilmez ve laubali beyanları aşıya güveni kaybedilmesine yol açtı ve aşı karşıtlarını güçlendirdi.”