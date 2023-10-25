ABD Kongresi’nden Blinken’a Türkiye mektubu: Hamas’ı terör örgütü ilan etsin

ABD Kongresi’nden bir grup, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Türkiye konulu bir mektup gönderdi. Altı talebin yer aldığı mektupta Türkiye’nin Hamas’ı resmen ‘terör örgütü’ ilan etmesi istendi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında Hamas’a şu sözlerle sahip çıkmıştı: “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

VOA Türkçe’de yer alan habere göre bir grup ABD Kongresi üyesi, bu konuda Blinken’a ayrıntılı bir mektup gönderdi. Mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türk hükümetinden şu altı talepte bulunması istendi:

Hamas’ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi,

Hamas’ın İstanbul’daki ofisinin ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması,

Türkiye’deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması,

Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması,

Herhangi bir Türk bankasının Hamas’ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması,

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırılması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmesi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazırlanıyor.

ABD ve Britanya İsrail’e destek için bölgeye güç sevk ediyor. Fransa ve ve Hollanda, IŞiD’le mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyonun, Hamas’a karşı da savaşmasını istiyor.