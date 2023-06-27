Kongre saldırısı raporu: İstihbarat kurumları tamamen çuvalladı

ABD Kongre saldırısına ilişkin hazırlanan rapora göre olası şiddete işaret eden istihbaratın saldırı öncesinde doğru analiz edilemediği vurgulandı.

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Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımamış ve seçimlerde usulzülük yapıldığını iddia etmişti.

6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump, destekçilerine seslendiği mitingde yandaşlarına “Var gücünüzle savaşın” sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine iki binden fazla kişi güvenlik güçlerine saldırarak Kongre binasına girmişti.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Senato’nun İç Güvenlik Komisyonu’nun kamuoyuyla paylaştığı Kongre saldırısına ilişkin rapor ‘göz önünde planlandı’ başlığını taşıyor.

106 sayfalık raporu kaleme alan Komisyon ve komisyonun başkanı Senatör Gary Peters, FBI dışında İç Güvenlik Bakanlığı’nın İstihbarat ve Analiz Ofisi’nin saldırı öncesinde şiddet olasılığını hafife aldığı ve bu nedenle hükümetin başkent Washington için gereken güvenlik önlemlerini hazırlayamadığı bulgusuna yer veriyor.

Bazı somut örneklerin verildiği raporda, “Temel düzeyde kurumlar görevlerini yerine getirerek ellerine ulaşan kamuoyuna açık olan ve olmayan bilgiler arasında bağlantı kuramamıştır” ifadesi yer alıyor.

‘İstihbarat çuvalladı’

Senatör Gary Peters, “İstihbarat kurumlarımız tamamen çuvalladı. 6 Ocak’ta şiddet olaylarına ilişkin çok sayıda ipucu ve diğer istihbarat uyarılarına rağmen, rapor bu kurumların defalarca tehdit düzeyini hafife aldığını ve ellerindeki istihbaratı güvenlik ortaklarıyla paylaşmadığını gösteriyor” sözleriyle kurumların o dönemki adımlarını eleştiriyor.

Sosyal medyayı takip eden şirket değişmiş

Raporda Kongre saldırısından günler önce FBI’ın sosyal medyayı izlemek için sözleşmeli olduğu şirketin değiştiği ve bu nedenle sosyal medyadaki tehditleri izleme kabiliyetinin olumsuz etkilendiği tespiti de yer aldı.

Raporda şiddet içeren söylemlere rağmen, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı istihbarat ofisinin ABD Kongre Polisi’ne ve Washington Polis Teşkilatı’na ‘normal bir siyasi miting hazırlığı’ yapmaları yönünde tavsiye verdiği kaydediliyor.