KONDA anketi: 10 kişiden yedisi protestoları haklı buluyor

Araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelere yönelik soruşturmalar ve sokak eylemlerine ilişkin anketininin sonuçlarını yayınladı.

Fotoğraf: CHP

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta İmamoğlu ‘terör’den serbest bırakılırken ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 51 kişi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

10 gündür süren protesto eylemlerinde ise binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı. Hemen her gün eylemcilere yönelik polis şiddeti görüntüleri geliyor.

KONDA halkın nabzını tutmak amaçıyla amacıyla 24-25 Mart 2025 tarihlerinde 1535 kişiyle konuştu.

Araştırmada halka İmamoğlu’nun tutuklanmasının haklı olup olmadığı ve sokak eylemlerine hak verip vermediği soruldu.

Fotoğraf: KONDA

Halkın yüzde 21’i eylemleri ‘haklı’ bulurken, yüzde 52’si ‘düzeni bozmadıkça’ eylemlere hak veriyor. Yüzde 27’si ise ‘Eylemler haksızdır’ diyor.

KONDA ‘eylemlere hak verip vermemek’ ve ‘Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının doğru veya yanlış bulunması’ sorularının çapraz analizini de paylaştı.

Paylaşılan grafiğe göre İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulanların yüzde 3’ü eylemleri haklı bulurken, yüzde 32’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Yüzde 65’i ise ‘Eylemler haksızdır’ diyor.

İBB başkanının tutuklanmasını yanlış bulanların yüzde 43’ü eylemleri haklı bulurken, yüzde 56’sı düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Yüzde 2’si ise ‘Eylemler haksızdır’ diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair ‘Fikrim yok’ diyenlerin ise yüzde 5’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 65’i düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Yüzde 30’u ise ‘Eylemler haksızdır’ diyor.