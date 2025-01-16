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Yaramazlara biraz batar!

Konak Belediyesi işçilerinden 'uyarı eylemi'

İzmir’de maaşlarının eksik yattığını belirten Konak Belediyesi işçileri ‘uyarı eylemi’ yaptı.

Fotoğraf: AA

Konak Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi çalışanlar slogan attı.


Grup adına konuşan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, belediyenin aralık ayında çalışanlara maaşlarının sadece 15 bin liralık kısmını yatırdığını söyledi.

Belediye yönetimini daha sorumlu ve hassas davranmaya davet eden Aras şöyle konuştu:

“Biz Konak Belediyesi için hizmet üreten, evine ekmek götürmek için alın terini döküp maaşını zamanında ve tam olarak almak için çaba veren işçileriz.

Ödeme dengemiz bozulduğunda, kira ödeyemez hale geldiğimizde belediye yönetiminden başka hakkımızı talep edeceğimiz yoktur.” 

Aras, sorunun çözülmemesi halinde eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

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