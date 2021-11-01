Komşuları arayınca iş için gittiği yerden döndü; evi, ‘haberi olmadan’ satılmıştı

Britanya’da, iş için başka kentte olan Mike Hall’u arayan komşuları evinde ‘bir hareketlilik’ olduğunu, ışıkların yandığını, birinin içeride olduğunu söyledi. Apar topar dönen Hall, ‘evin yeni sahibi’yle karşılaştı.

Fotoğraf: BBC

Başkent Londra’ya 55 kilometre mesafedeki Luton’da yaşayan Hall, iş için Galler’deydi. 20 Ağustos’ta komşuları aradıktan sonra döndüğünde anahtarıyla kilidi açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra tanımadığı bir adam kapıyı açtı.

BBC Radio’ya konuşan Hall yaşananları şöyle anlattı: “Tanımadığım birini kapıda görünce panikle onu ittim ve içeri girdim, bütün eşyalarım atılmış, evde boya yapılmaya, mutfak yenilenmeye başlamıştı. Kağıyı açan kişi evin yeni satın alındığını ve yapılması gereken işlerden sorumlu usta olduğunu söyledi. Ben de ona, ‘Ben evimi satmadım ki burası hala benim evim’ dedim. Evden ayrılan adam başka biriyle geldi. O da bana evi temmuzda satın aldıklarını, artık kendilerine ait olduğunu söyledi. Hatta daha da ileri giderek, ‘İzinsiz şekilde evimize girmişsin, çık git’ dedi.”

Tapu dairesine gidip baktığında evin gerçekten kendi üzerine olmadığını, kendisiyle konuşan kişinin oğlunun üzerine kayıtlı olduğunu gören Hall neye uğradığını şaşırdı. Kimliği çalınmış, kimlik bilgileri kullanılarak evin satışı yapılmıştı. Hall’un kimliğine bürünen kişi evi yeni sahiplerine 131 bin sterline (1,7 milyon lira) satmıştı.

Polis önce kendilerinin yapabileceği bir şey olmadığını, şu anda oturanların yasal olarak evin yeni sahipler olduğunu söyledi ve Hall’un avukatı aracılığıyla neler yapabileceğini sorması gerektiğini söyledi. Ancak sonra soruşturma başlattı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen, evin satışına müdahil olan hukuk bürosu ise soruşturma sürdüğü için ayrıntılı bilgi paylaşamayacaklarını ancak polisle işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.