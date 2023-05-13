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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti

Kolombiya’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’ye gönderdiği ve arama kurtarma ekibinde görev yapan ‘Aaron’ adlı köpek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Kolombiya Kızıl Haç Twitter sayfasındaki paylaşımda, şöyle dendi: “Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Birçok yerde ve insani görevlerimizde bize eşlik ettin, Türkiye’deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron.”


Türkiye’nin Bogota büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımında da Türk halkının, Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron’un cesaretini unutmayacağını kaydedilerek “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kolombiyalı dostumuz Aaron’un hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik” dendi.

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Depremler nedeniyle afetzedelere destek için Kolombiya, 14 Şubat’ta Türkiye’ye 20 kişilik uzman ekip yollamıştı. 20 kişilik uzman ekibe Aaron dahil özel eğitimli 8 köpek de eşlik etmişti.

Deprem

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