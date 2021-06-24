Kokain bulundurmakla suçlanan papaz, episkoposların yüzüne asit attı

Yunanistan’da yedi episkoposun üstüne asit atan papaz tutuklandı.
Yunanistan Rum Ortodoks Kilisesi’nde yaşanan korkunç olayda üç episkoposun yüzündeki yanıklar nedeniyle hastanede tedavi edildiği bildirildi. Olay yerine giden bir polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Saldırı, 36 yaşındaki papaz hakkında açılan disiplin soruşturmasının görüldüğü sırada yaşandı.
ANA haber ajansına göre ‘uyuşturucu ticaretine karışmak’la suçlanan papazın kiliseden atılması söz konusuydu. Episkoposlar 2018’de 1,8 gram kokainle yakalandığı öne sürülen şüphelinin unvanının alınmasını görüşmek üzere toplanmıştı.