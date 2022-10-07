Kojima’nın yeni oyunundaki isim: Elle Fanning

Metal Gear Solid ve Death Stranding oyunlarının yaratıcısı, ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions şifreli bir teaser yayınladı. ‘Ben kimim’ sorusunun arkasındaki kimliği belirsiz kişi ABD’li oyuncu Elle Fanning.

Görsel: Kojima Productions

Kojima’nın yeni oyunundaki silüet, Avustralya oyun kongresi PAX Aus’ta doğrulandı. “Ben kimim?” sorusuyla paylaşılan görüntüdeki kişinin Malefiz’den tanıdığımız ABD’li oyuncu Elle Fanning olduğu anlaşıldı.

Etkinlikte Kojima Productions ile bağlantılı bir web sitesine yönlendiren QR kodu aracılığıyla kimliği belirsiz kişinin kim olduğu anlaşıldı. İsimsiz proje basitçe “Bir Hideo Kojima oyunu” olarak listeleniyor.

Fotoğraf: Pax Australia

Projenin ayrıntıları henüz belli olmasa da geçen yıl aralık ayında yaptığı bir röportajda Kojima, geliştirilmekte olan iki oyunu olduğunu açıklamıştı. Bunlardan birinin, oyunun yıldızı Norman Reedus’un mayıs ayında oyunun varlığını doğrulamasının ardından 2019’daki Death Stranding’in devamı olması bekleniyor. İkinci oyununsa Overdose adlı yeni bir korku oyunu olabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.

Xbox’la yeni oyun çalışmasına devam ama Sony de unutulmadı

Resmi duyurular açısından Kojima Productions’ın Xbox Game Studios için duyurulmamış yeni bir oyun üzerinde çalıştığını ancak Death Stranding’in orijinal yayıncısı Sony Interactive Entertainment ile ilişkisini de koruduğu biliniyor. PC için piyasaya sürülmesine rağmen, Death Stranding özel bir PlayStation oyunu olmaya devam ediyor.