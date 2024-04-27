Kocasının kilosuyla dalga geçen kadına para cezası

Kocasına kilolu olduğu için küçük düşürücü ifadeler kullanan kadın, manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Ankara’da yaşayan M.S.A. 2019’da eşi V.A’ya boşanma davası açtı.

AA’nın haberine göre M.S.A dava dilekçesinde eşinin, özellikle kilosunu gerekçe göstererek kendisine ‘duygusal şiddet’ uyguladığını öne sürdü.

Aynı dönemde kadın da M.S.A’ya karşı dava açtı.

Kocasının fiziksel özelliklerini bilerek evlendiğini, duygusal şiddetin söz konusu olmadığını savunan kadın, eşinin kendisinden habersiz kredi çektiğini, bu borcu ödemeye zorlandığını anlattı.

Kadın haksız bulundu

Ankara 7’nci Aile Mahkemesi, tarafların boşanmalarına karar verdi ve kadını haksız buldu.

Gerekçeli kararda kilolu olması sebebiyle kocasına küçük düşürücü ifadeler kullanması ve cinsel birliktelikten kaçınması nedeniyle kadının kusurlu olduğu belirtildi.

Kadın bu nedenle 5 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

İstinaf ve Yargıtay da kararı onadı.