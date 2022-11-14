Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i taburcu oldu, iki kişinin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim’deki saldırı tedavi altına alınan 81 yaralıdan 55’inin taburcu olduğunu açıkladı.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapan Koca, “İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Beşi yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor” dedi.