Koca, Konya’daki cinayete tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da bir doktorun vurularak öldürülmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak ”Şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum” dedi.

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Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.

Saldırı sonrası TTB, iki günlük grev kararı alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenerek şunları söylemişti: ”Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek.”

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan Koca, ”Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi.