Koç şirketlerinden toplumsal cinsiyet eşitliğinde yeni hedefler

‘Kadın istihdamını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz’

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi: “Projelerimiz, hedeflerimiz ve taahhütlerimiz ile Action Coalition gibi küresel ölçekte bir inisiyatifte yer almak ve çözümün parçası olmak için hep birlikte çalışmak oldukça heyecan verici. Arçelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını paydaşlar arasında yaygınlaştırmak, farkındalığı artırmak, kadın istihdamını artırmak ve onları kariyerleri boyunca desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Başarılarına şahit olduğumuz her kız çocuğu ve kadın, daha fazlasını gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımızın ve başarımızın bir göstergesi olacak” dedi.

‘Eşitlik için enerjimiz bitmez’

’Eşitlik için Enerjimiz Bitmez’ diyerek yola çıktıklarını belirten Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu şunları kaydetti: “Geleceğin yetkinleriyle donatılmış kız çocuklarının yetişmesine, kadınların güçlenmesine rehberlik edecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Enerji sektöründe kadın istihdam oranının yüzde 50 seviyesine geldiği gün işte başardık diyebileceğiz.”

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de önümüzdeki beş yıl boyunca teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirecekleri projeler ve kuracakları iş birlikleri ile staj-istihdam fırsatları ve gelişim programları aracılığıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlenmesi yolunda kararlı biçimde çalışmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Kadın çalışan oranını arttırmaya dönük hedefler

Koç Topluluğunun sekiz şirketinin faaliyet gösterdiği otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji ve finans sektörlerinde kadın çalışan oranlarını arttırmaya yönelik hedefleri ise özetle şöyle:

Otomotiv sektörü

Ford Otosan teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi hedefliyor.

Ayrıca devreye alacağı eğitim, bilinçlendirme ve finansal destek projeleri ile 100.000 kadına ulaşarak başta otomotiv sektörü olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında kadın istihdamını artırmayı öngörüyor.

Tofaş, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi taahhüt ediyor. Taahhütlerine yönetim kademelerini de dâhil eden Tofaş, bu alandaki kadın yönetici oranını da yüzde 13’ten yüzde 20’ye çıkarmak için çalışacak.

Teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını arttırmak amacıyla 2026 yılına kadar 30 bin lise ve üniversite öğrencisi ile genç kadın profesyoneli bilinçlendirmeyi, yönlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi de hedefliyor.

TürkTraktör teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 36’dan yüzde 50’ye; geleceğin teknoloji ve inovasyon profesyonellerini yetiştirmek için staj programlarındaki kız öğrenci oranını ise yüzde 50’ye çıkarmayı taahhüt ediyor.

Staj-istihdam fırsatları ve teknik gelişim, koçluk, mentörlük ve simülasyon destekli gelişim programları aracılığıyla 30 bin kişiyi bilinçlendirmeyi ve kendilerine bütünsel bir deneyim yolculuğu yaşatmayı taahhüt ediyor.

Dayanıklı tüketim sektörü

Arçelik, tüm küresel operasyonlarında STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında çalışan kadın oranını yüzde 16’dan yüzde 35’e yükseltmeyi hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 100 bin kız öğrenciye teknoloji-tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri vermekten, 2026’ya kadar küresel ölçekte düzenlenen girişimcilik programları aracılığıyla 5 bin kadına ulaşmaya ve kadın girişimlere 4 milyon dolar fon aktarılmasına aracılık etmeye kadar çeşitli toplumsal programlara imza atmayı taahhüt ediyor. Arçelik, ayrıca 17-23 yaş arasındaki kadın mühendislerin Ar-Ge ve inovasyon alanında kariyer gelişimini desteklemek amacıyla ‘Sen Mühendissin Bizimlesin’ adlı programını 2026 yılına kadar Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’da yaygınlaştıracak.

Bayiler ve teknik servisleri kapsayan ekosistem hedefleri ise şöyle:

Beko, kadın bayi oranını yüzde 4,8’den yüzde 25’e yükselterek, perakendeci sektöründeki kadın girişimci sayısını artırmak için çalışacak.

Arçelik, kadınların yeni mesleki yetkinlikler kazanmasını sağlayarak, 2026’ya kadar Arçelik ve Beko Yetkili Servislerinde çalışan kadın teknisyen oranını yüzde 6,7’den yüzde 14’e çıkarmayı hedefliyor.

Enerji sektörü

Tüpraş mühendislik, Ar-Ge, inovasyon, hizmet tasarımı ve bilişim teknolojileri bölümlerinde çalışan kadın oranını yüzde 23’ten yüzde 40’a yükseltmeyi taahhüt ediyor. Tüpraş, genel yeni işe alımda da kadın çalışan oranının yüzde 50 olması için çalışacak.

‘Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü’ programı kapsamında, STEM alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkartacak ve feminist teknolojilerin geliştirilmesine teşvik edecek eğitim projeleriyle 90 bini ortaokul, 10 bini üniversite olmak üzere toplam 100 bin kız öğrenciye ulaşmayı taahhüt ediyor.

Aygaz, teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 13’ten yüzde 35’e yükseltmeyi, bu alanlarda çalışan kadın yönetici oranını ise yüzde 12’den yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyor.

2026 yılına kadar eğitim, mentörlük ve burs programları ile farklı yaş gruplarından 100 bin kadın ve kız çocuğuna ulaşarak teknoloji ve inovasyon ekosisteminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Finans sektörü

Yapı Kredi teknoloji alanında kadın çalışan oranını 5 yıl içinde yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı, kadın yönetici oranını ise yüzde 22’den yüzde 27’ye yükseltmeyi hedefliyor. Yapı Kredi Teknoloji’de de işe alım süreçlerinde kısa listeye giren her 3 adaydan 1’inin kadın olması adına çalışılacak.

5 yıl içinde toplam 80 bin kadın çalışanın ve kız öğrencinin teknoloji alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve kadın girişimcilere özel avantajlı ürün ve hizmetlerle toplam 20 bin kadın girişimciye ulaşmayı da hedefliyor.

Koçfinans, 2022 yılında da şirket genelinde yüzde 50 olan kadın çalışan oranını korumayı aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanında yüzde 40 olan kadın çalışan oranını da yüzde 50’ye çıkarmayı, finans sektöründe bu konuda öncü olmayı, teknoloji alanında kadın erkek eşitliğine ilişkin farkındalık yaratarak bu konuya liderlik etmeyi taahhüt ediyor.

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacakları işbirlikleri ile kız öğrencilerine burs, mentörlük, staj programları gibi imkânlar da sunacak.