Koç Holding’in hisse geri alım programı büyüyor

Koç Holding’e bağlı Arçelik hisse alım programının büyüklüğünü 6 milyar TL artırma kararı aldı.

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Koç Holding hisse fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığını belirterek geçen yıl temmuzda hisse geri alım programı başlatmıştı.

Arçelik geçen yıl temmuzdan bu yana 3 milyar lira tutarında hissesini geri aldığını duyurarak, hisse alımlarına devam edebilmek için 6 milyar lira tutarında yeni bir program başlatılması kararı aldı.

Şirketin KAP’taki açıklamasına göre sermayenin yüzde 10’una kadar hisse alımıyla sınırlı 3 milyar lira bütçeli hisse alım programı neredeyse tamamlandı. Programda sermayenin yüzde 9,97’si oranında hisse alındı.

Şirket bunun ardından 6 milyar lira ödenek daha ayırarak, sermayesinin yaklaşık yüzde 10’una daha alımını kapsayan yeni bir programı başlatma kararı aldı.

Açıklamada geri alım işlemlerinin ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı ifade edildi.