Klozete yıldırım düştü

ABD’de bir evin tuvaletine yıldırım düştü, klozet parçalandı.

Fotoğraf: Okmulgee Fire Department

Oklahoma eyaletinde yaşanan ilginç olayda yıldırımın evin havalandırmasından geçtiği belirtildi.

Neyse ki olay anında tuvaleti kullanan bir olmadığından olayda yaralanan olmadı. Zarar gören tek şey klozetin kendisi oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibinin verdiği bilgiye göre havalandırması parçalanan evin çatısında yıldırımın çarptığı yerde hafif bir yanık oluştu. Çatıdan sonra metal havalandırma yoluyla eve giren yıldırımın klozetin içindeki suyla temas edince patladığı belirtildi.

İtfaiye eri olarak görev yapan Rocky Morrow “19 yıldır bu işi yapıyorum, böylesi bir şey hiç görmedim” dedi.