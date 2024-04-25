Kılıçdaroğlu’na ‘vekaleten’ yanıt

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun halefi Özgür Özel’e yönelttiği eleştiriye yanıt geldi. Ama Özel’den değil ‘vekil’inden.

Kemal Kılıçdaroğlu – Gökhan Günaydın.

Özel, 23 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Meclis’te bir araya gelmişti. İkilinin gelecek hafta baş başa görüşmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu bu teması “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye eleştirmişti.

Özel’in karşılık verip vermeyeceği merak edilirken yanıt CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yanıt verdi:

“CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye’yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet’in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin.”