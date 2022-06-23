KKTC’deki orman yangınına müdahale sürüyor: ‘Manzara akşamkinden daha kötü’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran’da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, akşam saatlerinde yeniden bölgeye giderek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Tatar, beş helikopter ve altı uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba gösterildiğini söyleyen Tatar, “Biz burayı terk ettik diye bir şey yok. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır” dedi.

Başbakan Üstel ise basınçlı su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırdı.

Yangının, Ardahan köyü yoluna sıçramaması için sabaha kadar dozerlerle mücadele verileceğini bildiren Üstel, alevlerin yolun sağına geçmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağına dikkati çekti.

Üstel, üç gündür yetkililerin yanı sıra 200 civarında vatandaşın çok büyük bir mücadele verdiğine işaret ederek şöyle konuştu: “Bu akşamki manzara akşamkinden daha kötü. Bugün 10 hava aracı çalıştı ama gece olunca ve hava araçlarının müdahalesi durunca yangın bir anda yayıldı. Şu anda da büyük bir mücadele örneği veriliyor, yangını yolun sağ tarafına, Kantara tarafına geçirmemek için büyük mücadele veriyoruz.”

‘Bu bölgeyi feda ettik diye bir şey yok‘

Yenidüzen’in aktardığına göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, “Mücadele devam edecek, bu bölgeyi feda ettik diye bir şey yok” dedi.

Oğuz, 11 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise ülkenin çok büyük bir felaketten geçtiğini söyledi. Toroslu, yangının üçüncü gününde tüm şiddetiyle devam ettiğini, doğuya, Mersinlik istikametine dönmesinden korkulduğunu ancak şu an için bunun olmadığını bildirdi.

Toroslu, devlet ve hükümet yetkililerinin bölgede bulunduğunu, belediyelerin, halkın, iş insanlarının tankerler gönderdiğini ancak en büyük ihtiyacın halen su tankeri olduğunu vurguladı.

Yarım saat içinde alevlerin yanmış bölgeye girerek şiddetini azaltacağını umut ettiklerini kaydeden Kaymakam Toroslu, şu anda da rüzgar olduğunu, yangına müdahalenin ‘canla başla sürdüğünü’ söyledi.