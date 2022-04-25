Diken

Yaramazlara biraz batar!

KKTC’de yeni hükümet kuruldu


KKTC’de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Fotoğraf: AA

Güncellenecek…

SON HABERLER

Geceden Mülteci Kederim

Mülteci meselesi, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi giderek sıkılmış diş macunu tüpüne benziyor. Geri dönmek olanaksız hale geliyor.

Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına en az yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor.

AKP’den Suriyeliler için ‘gönüllü dönüş’ planı

Türkiye’den ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verileceği belirtildi. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.