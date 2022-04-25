KKTC’de yeni hükümet kuruldu

KKTC’de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
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Geceden Mülteci Kederim
Mülteci meselesi, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi giderek sıkılmış diş macunu tüpüne benziyor. Geri dönmek olanaksız hale geliyor.
Üçüncü defa ‘sona yaklaşırken’: 9 Soruda Gezi davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta hedef gösterdiği Gezi Parkı eylemleri sebebiyle üçüncü kez açılan davada bugün hükmün açıklanması bekleniyor.
İYİ Partili Usta: Baskın seçime hazırlıklı olmalıyız
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle erken seçim beklediğini söyledi.
Otomobile en az yüzde 25 zam yolda
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına en az yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor.
AKP’den Suriyeliler için ‘gönüllü dönüş’ planı
Türkiye’den ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verileceği belirtildi. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.