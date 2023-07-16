KKTC’de aşırı sıcak nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), aşırı sıcak hava nedeniyle 17-21 Temmuz’da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.

Fotoğraf: AA

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Kararda, bakanlığın, Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar 12.00 – 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.​​​​​​​