‘Kızsın futbol oynayamazsın’ dediler milli takım oyuncusu oldu

Narin Yüksel… 16 yaşında, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşıyor. Birçok kadının ve kız çocuğunun birçok alanda rastladığı klişeyle karşılaştı. “Kızsın yapamazsın” dendi. Ama o yapamacağı konusunda hüküm verilen alanda büyük başarı elde etti.

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Küçük yaşta futbola ilgi duyan Yüksel’i, mahallede birlikte oynamak istediği erkek arkadaşları, “Sen kızsın futbol oynayamazsın” diyerek aralarına almıyordu. Bu önyargıyı kıran ve aksini ispat eden Yüksel, futbol ve hokeyde 17 yaş altı milli takımlarının başarısı için mücadele ediyor.

Öğretmenlerin yönlendirmesiyle Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Kulüp Başkanı ve antrenör Mustafa Abak’la tanışan Yüksel, takıma kabul edilerek futbol kariyerindeki ilk adımı attı.

Geçen ay U 17 Milli Takımı kadrosuna seçildi. Ardından ilçede kurulan Suruç Hokey Spor Kulübü’ne de katılan Narin, bu spor dalında başarı gösterdi ve aynı yaş grubundaki milli takıma davet edildi.

‘Kızlar erkeklerden daha iyi oynayabilir’

Formasını giydiği hokey takımıyla U 16 Hokey Salon Türkiye Şampiyonası’nda 3’üncü olan Yüksel, AA muhabirine, futbolu çok sevdiğini, hayallerine kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını anlattı.

Spora aşık olduğunu belirten Yüksel şöyle devam etti: “Küçükken erkeklerle futbol oynamak istiyordum. Erkekler bana, ‘Sen kızsın futbol oynayamazsın’ derdi. Hem kızar hem hırslanırdım. Ben kendi çabamla oynamaya devam ettim. Futbol çok güzel, eğlenceli bir oyun. Bu nedenle sadece erkekler futbol oynamamalı. ‘Futbol kız işi değil’ diyorlar ama kızlar erkeklerden daha iyi oynayabilir.”

Şanlıurfa Gençlikspor Kadın Futbol Kulübü’nde top koşturan Yüksel, yakın gelecekte 17 yaş altı milli takımının kampına gideceğini, A Milli Takım’da da oynamak istediğini ve büyük başarılara imza atmanın hayalini kurduğunu belirterek hemcinslerini pes etmemeye çağırdı:

“Sporda gösterdiğim başarı şans değil. Bu başarıda en büyük destekçim ailem ve hocalarım. Bana çok güveniyorlar. Ben de bu güvene layık olmaya çalışıyorum. İki farklı dalda spor yapıyorum. Düzenli çalıştığım için zorlanmıyorum. Herkes hayallerinin peşinde koşsun. Herkesi spora davet ediyorum.”

Erkek takımında oynamış

Mustafa Abak da Narin Yüksel’le küçük yaşlardan itibaren beraber çalıştıklarını ve çok yetenekli bir sporcu olduğunu, ona çok güvendiğini ve geçmişte erkek takımında oynatarak kendisini geliştirmesini de sağladığını anlattı.

Abak, Yüksel’in milli takıma seçilmesi nedeniyle gururlu olduğunu söyledi: “Geçen ay Diyarbakır’a milli takım seçmelerine dokuz kızımızı gönderdik. Narin kızımız seçildi. Çok gururlandık. İnanıyorum ki milli formayla güzel başarılara imza atacak. Hocaları olarak her zaman arkasındayız.”