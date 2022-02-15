Kızıyla poz veren Naomi Campbell: Anne olmak şimdiye kadar yaptığım en iyi şey

Geçen yıl mayıs ayında anne olduğunu duyurarak hayranlarına sürpriz bir haber veren Britanyalı manken Naomi Campbell, ilk kez kızıyla poz verdi. Anne olmanın şimdiye kadar yaptığı en iyi şey olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Vogue Britanya, Steven Meisel

Geçen yıl Instagram hesabından haberi duyuran Campbell, bebeğin ayaklarının göründüğü bir fotoğraf eklemişti mesaja. Ancak bebeğin evlatlık mı olduğu kendisinin mi dünyaya getirdiği ya da taşıyıcı anne tarafından mı dünyaya getirildiği konusunda ayrıntı vermemiş, adını yazmamıştı. Bebek dünyaya gelene kadar anne olma planını dünya basınından, takipçilerinden ve hatta yakın çevresinden bile saklamayı başarmıştı.

Vogue dersinin Britanya edisyonunun mart sayısına kapak olan ünlü manken, kızını kucağına alarak poz verdi. Dergiye bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar insanın anne olacağından haberdar olduğunu anlatan Campbell, “O benim tahayyül edemeyeceğim kadar büyük bir ödül. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey” dedi.

Campbell, kızının evlatlık olmadığını açıkladı: “O benim çocuğum.”

Bebeğin taşıyıcı anne aracılığıyla mı yoksa kendisi tarafından mı dünyaya getirildiğine dair yine bilgi paylaşmayan Campbell, geçen yıl eylül ayında BBC’de yayınlanan HardTalk programında, “Mükemmel bir bebek. Şimdiden bağımsız bir kimliği var, çok zeki. Günde 12 saat uyuyor” demişti.