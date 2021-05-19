Naomi Campbell 50 yaşında anne oldu: Sürprizi Instagram’dan duyurdu

Britanyalı manken Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Haberi Instagram hesabından duyurarak ‘sürpriz yapan’ Campbell bir kız bebeği olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Instagram

Campbell’ın bebek beklediğine dair bir bilgi yoktu. Bebeğin taşıyıcı anne aracılığıyla mı dünyaya geldiği kendisinin mi doğurduğu konusunda ayrıntı paylaşılmadı. Doğum yaptıysa da taşıyıcı anne aracılığıyla anne olduysa da ünlü manken bebeğinin yolda olduğunu dünya basınından sır gibi saklamıştı!

Reklam

15 yaşında keşfedilen, 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında podyumların aranan isimlerinden biri haline gelen Campbell, üzerinde çiçekli bir elbise olduğu anlaşılan bebeğin ayaklarını kendi eli içine aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına ‘böyle özel bir hediyenin kendisini anne olarak seçtiğini’ yazdı. Campbell, “Seninle aramızda ömür boyu sürecek bu bağı tarif edecek söz bulamıyorum meleğim” ifadelerini kullandı.

Sözcüsü de Campbell’ın ilk kez anne olduğunu doğruladı ve başka ayrıntı vermedi.

Haberi duyan hayranları ve sevenlerinden tebrik yağdı. İlk kutlayanlardan biri ABD’li oyuncu Zoe Saldana oldu. Saldana, “Aman tanrım tebrik ederim” yazdı. 1994’ten beri Campbell’la çalışan ABD’li tasarımcı Marc Jacobs ise “O gün bugün mü. Mutheşem. Sen de o da ne kadar şanslısınız. Mükemmel bir anne olacaksın” mesajını paylaştı.

Reklam

22 Mayıs’ta 51 yaşını dolduracak Campbell, 2017 yılında Britanya’da yayımlanan Evening Standard gazetesine verdiği röportajda geçmişte anne olmak istediğini söylemiş, “Her zaman çocuk sahibi olmak istedim. Şimdi bilimin geldiği noktada ne zaman istersem olabilirim diye düşünüyorum” demişti. Campbell, evlat edinmeyi tercih etmeyeceğini de ifade etmişti.