Kızını istismar etmekle suçladığı eşiyle aynı evde yaşamak zorunda bırakılan kadın: Bir gün ya beni öldürürse?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kadın, kızını istismar edip kendisine şiddet uygulamakla suçladığı kocasıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldığını anlattı.

Kadın daha önce kızını istismar ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğunu ama tehditle şikayetini çekmeye zorlandığını anlattı: “Çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var. Bize yardım edin.”

Sığınma evinde kalırken adresi buludu

Evrensel’den Gözde Meydan’ın haberine göre yardım için Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’ne başvuran kadın, 20 yıllık eşi hakkında şunları söyledi: “Bir gün kızım ve babası motorla bir yere gidiyorlar, ıssız bir yoldan geçerken kızımı orada taciz ediyor ve kimseye söylememesi için para veriyor. Eve geldiklerinde kızımdaki parayı görünce sordum, bu nereden çıktı, normalde baban bu kadar harçlık vermez diye. Kızım ağlamaya başladı ve her şeyi anlattı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Çocuklarımı da alıp İstanbul’a gittim, şikayetçi oldum ve kadın sığınma evine yerleştirildik. Bu süreçte şikayetimiz nedeniyle bir ay hapis yattı. Sığınma evinde kalırken, ailesi tarafından adresim bulundu ve şikayetimi çekmezsem öldüreceklerini söylediler. Korumasız kalmıştık, adresimizi öğrenmişlerdi. Mecburen şikayetimi geri çektim.”

‘Kafamdan aşağı kaynar su dökmeye çalıştı’

Kadın tekrar şikayetçi olması durumunda çocuklarının ve kendisinin öldürülmesinden endişeleniyor. Zaten Gölcük’te karakola gittiğinde de kendisine “Kocanın ifadesi alınır serbest bırakılır” denmiş: “Evden tek başıma çıkmama da izin vermiyor. İki hafta önce çalıştığım işyerinden zorla sürüye sürüye eve getirdi. İşe gitmeme izin vermiyor, kendisi de çalışıyor, işi bıraktı. Bütün gün evde oluyor ve nadiren dışarı çıkıyor. İstismara uğrayan kızım ve diğer iki çocuğumla beraber bu adamla aynı evde yaşamak zorunda kalıyoruz. Hem fiziksel hem de sözlü şiddete uğruyorum. Kafamdan aşağı kaynar su dökmeye kalkıştı, engel oldum. Çocuklarımın bu adamla yalnız kalmaması için her şeyi yapıyorum ama nereye kadar? Bir gün ya beni öldürürse?”