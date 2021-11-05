Kız kardeşi yazdı: Kirk Douglas, Natalie Wood’a cinsel saldırıda bulunmuş

ABD’li oyuncu Kirk Douglas’ın Hollywood’un bir başka ünlü ismi Natalie Wood’a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: thewrap.com

1981 yılında hayatını kaybeden Wood’un kız kardeşi Lana, hatıralarını, ‘Little Sister’ adlı kitapta kaleme aldı. Kitap 9 Kasım’da raflardaki yerini alacak. Ancak öncesinde haber ajansı Associated Press (AP) kitaptan bazıl bölümleri yayınladı.

Kendisi de oyuncu olan Lana Wood (75), geçen yıl şubat ayında hayatını kaybeden Douglas’ın 1955 yazında Natalie Wood’a saldırdığını yazdı.

Kitapta anlatılanlara göre Natalie Wood, 1956’da vizyona giren ‘The Searchers’ (Çöl Aslanı) filmini çektiği sırada, annesi Maria Zakharenko, Kirk Douglas’la buluşma ayarladı. Zakharenko, Douglas’ın kızına yeni kapılar açılmasına aracı olabileceğini düşünüyordu. Wood, Douglas’la ünlü otel Chateau Marmont ‘ta buluştu. 30’lu yaşlarında olan Douglas Hollywood’un o dönem yıldızlaşmış oyuncularındandı.

Lana Wood yaşananları şöyle anlattı: “Natalie araca, yanımıza geldi ve beni uyandırdı. Daha sonra da kapıyı çarptı. Çok kötü görünüyordu; çok üzgündü. Annemle fısıldaşmaya başladılar. Tam olarak ne konuştuklarını anlamıyordum. Ama ablama kötü bir şey olduğu belliydi. Ben o zaman sekiz yaşındaydım. Ne olduğunun söylenmesi için çok küçüktüm. Natalie bana yıllar sonra olup biteni anlattı. Bay Douglas’ın suitine götürüldüğünü söyleyerek, ‘Beni incitti Lana’ dedi.”

Wood, saldırıya uğradığında 17 yaşında olan ablası ve annesinin kamuoyu önünde Douglas’ı cinsel saldırıyla suçlamaları durumunda Natalie Wood’un kariyerinin mahvolacağını düşünerek sustuğunu ifade etti.

Aile üyelerinden şimdiye kadar açıklama gelmese de 103 yaşında ölen Douglas’ın Wood’a cinsel saldırıda bulunduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Öldüğünde Twitter’da, Wood’un adı da gündeme geldi.

Kirk Douglas’ın oyuncu oğlu Michael Douglas, sözcüsü aracılığıyla AP’ye, “İkisi de huzur içinde yatsın” demekle yetindi.