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Yaramazlara biraz batar!

Kız arkadaşını öldürüp taksiye koydu; şoför emniyete çekti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedi taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı emniyet müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu. Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı emniyet müdürlüğüne sürdü.


Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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