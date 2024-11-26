Kız arkadaşını indirmeye çalışıp taksiciye bıçakla saldırdı: Adli kontrolle serbest

Burdur’da kız arkadaşını bindiği taksiden indirmeye çalışıp taksiciye de sopa ve bıçakla saldıran kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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AA’nın aktardığına göre Yeni Mahalle Süzek Sokak’ta Mustafa M.’nin kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. araçtan indirmeye çalıştı.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı. Olaydan yaralanmadan kurtulan taksici kaçan saldırgandan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.