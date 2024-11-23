CHP’li meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat saldırı

Balıkesir’de yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye’nin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram’ın saldırısına uğradı.

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İHA‘nın haberine göre başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Sataroğlu, CHP’li Bayram hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belediye meclis üyesi gazeteciyi öldüresiye dövdü herkes izledi.



Burhaniye Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nadir Bayram,

belediyenin restoranında yemek yiyen gazeteci Hakan Sataroğlu'nun yanına masaya oturacakmış gibi yaklaştı.

Sonrasında da birden bire saldırdı.

Masadaki… pic.twitter.com/iZYRaMZAaf — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) November 23, 2024

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de saldırıyı kınadı:

“Şiddet bir hak ve çözüm bulma yöntemi değildir. Şiddet ilkel toplumların dili olup modern ve medeni dünyamızda yer almamalıdır. Belediye meclisi üyeliği gibi önemli bir görevi ifa eden insanların topluma örnek olması gerekir.

Saldırıyı meslektaşımızın şahsında tüm camiamıza yapılmış görüyor, olayda darbe alan cemiyetimiz üyesi arkadaşımıza ‘Geçmiş olsun’ diliyoruz. Olayın sorumlusunun yüce Türk adaleti tarafından ilgili yasa hükümleri çerçevesinde hak ettiği şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle yaptıkları her yanlışta gazetecileri hedef tahtasına oturtan siyasetçileri ve yerel yöneticileri sorumlu davranmaya çağırıyor, kendi hatalarının faturasını gazetecilere kesme alışkanlığını terk etmeye çağırıyoruz. Gazetecileri bu şekilde şiddet yoluyla gerçekleri yazmaktan vazgeçiremezsiniz.”