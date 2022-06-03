Kız arkadaşına kızdı, müzeye girip Antik Yunan eserlerini kırdı

ABD’de bir adam kız arkadaşına kızdığı için müzeye girip 5 milyon dolar değerinde Antik Yunan döneminden kalma tarihi eseri kırdı.

Fotoğraf: Facebook

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Brian Hernandez isimli genç Dallas Sanat Müzesi’nin girişinde elinde metal bir sandalyeyle duruyor. Kısa bir süre sandalyeyle camı kırıp girdiği müzenin farklı bölümlerinde dolaşarak sergileme standlarını kırıyor.

Kırdığı parçalar arasında MÖ 450 yılına ait bir çömlek ile 6’ncı yüzyıldan kalma Yunan amforanın değerinin 5 milyon dolar olduğu açıklandı.

Kırılan parçaların nadir bulunan, türünün tek örneği antik eserler olduğu bu neden çok değerli olduğu belirtildi.

Dallas polisi 21 yaşındaki Hernandez’in tutuklandığını açıkladı. Kasten mala zarar vermekle suçlanan Hernandez beş yıldan başlayan hapis cezasıyla yargılanabilir.