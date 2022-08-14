Kitap kurtları için Tinder: Test aşamasındaki uygulama okuma zevkine göre eşleştirecek

Klerb adlı uygulamada profilinizi okuma alışkanlığınız üzerinden oluşturabilecek, ‘kafanıza uygun’ insanlarla eşleşebileceksiniz.

Uygulamanın yaratıcısı New Yorklu Abe Winter, Klerb’in nasıl bir boşluğu dolduracağını BBC’ye şöyle anlatıyor: “Bir anket sonucuna göre, 30 yaş ve üzeri flört uygulaması profillerinin yaklaşık yüzde 10’u kitaplardan veya okumaktan bahsediyor. Bu, ihmal edilen bir kategori.

Winter, Klerb’in çöpçatanlık uygulaması olmadığını söylese de, Tinder’dan ilham aldığını saklamıyor: “Tinder coğrafi olarak birbirine yakın insanları bir araya getirerek fark yaratıyor. Ben de o modeli okuma zevki üzerine kurmaya çalışıyorum. Okuma zevklerinin paylaşılabildiği Goodreads gibi platformalar var ancak bunlar coğrafi filtreleme yapmıyor.”

Abe Winter, insanları yalnızca okuma zevkleri üzerinden değerlendirmekten çok, yeni insanlarla tanışırken edebi zevklerle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediğini söylüyor: “Okurlar tartışmaya aç, içe dönüklerse sosyal ortamlara aç. Parti yapmayı veya spor yapmayı seviyorsanız sosyalleşmek kolaydır; akademik ilgi alanlarınız varsa daha zordur.”