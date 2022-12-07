Kışın neden daha sık hastalanırız: Soğuk, burun içi bağışıklığı yarı yarıya azaltıyor

Çığır açıcı olarak nitelenen yeni bir araştırma sonucu, soğuk havanın burundaki bağışıklık sistemine verdiği zararın altında yatan mekanizmayı açıklamanın dışında, maskenin bir faydasını daha ortaya koydu.

Kışın daha fazla hasta olduğumuzu kendi deneyimlerimizden biliriz. Sağduyumuza dayanarak bunun soğuk havayla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bilim çevrelerinin ‘çığır açıcı’ olarak nitelediği bir araştırma sonucuna göre, bunun sebebini, daha da önemlisi altında yatan mekanizmayı biliyoruz.

Mikroplar bütün yıl kol gezdiği halde neden yazın çok hastalanmıyoruz? Nezle, grip ve şimdi de Covid-19, neden kapıyı soğuk havada çalıyor?

En basit şekilde şöyle söylemek mümkün: Meğer soğuk havanın kendisi, mikropları önemli ölçüde vücuda taşıyan burun içindeki bağışıklık ortamına zarar veriyormuş.

Bunu çok şaşırtıcı bulmadıysanız, konuyla ilgili CNN’e konuşan Stanford Üniversitesi Rinoloji Profesörü Dr. Zara Patel’a kulak verelim: “Doğuştan gelen bağışıklık mekanizmamızın daha düşük sıcaklıklarla azalmasıyla ilgili ilk kez biyolojik, moleküler bir açıklamamız var.”

Araştırma ekibinde yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörlerinden Benjamin Bleier, ‘soğuk havaya maruz kalmanın burun içindeki sıcaklığı 5 dereceye kadar düşürebildiğini, bunun da burun deliklerindeki milyarlarca virüs ve bakteriyle savaşan bağışıklık gücünü yüzde 42 oranında azalttığını’ söylüyor.

Bu arada, araştırma gerçek insanlarla değil, laboratuvarda insan dokusu kullanılarak yapılmış.

Maske burna giyilen kazak gibi

Bleier, “Maskeler bizi yalnızca virüslerin solunmasından korumakla kalmıyor, aynı zamanda burnumuza giydiğimiz bir kazak işlevini de görüyor” diyor. Patel de aynı fikirde: “Burun içi ortamı ne kadar sıcak tutabilirseniz, bağışıklık savunma mekanizması o kadar iyi çalışır. İşte maske takmak için bir sebep daha!”