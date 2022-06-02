Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kırgızistan Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Beyşenaliyev hakkında yolsuzluk, yetkilerini kötüye kullanmak ve faydasız sözleşme düzenlemek suçlarından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, ülkede 2021 yılında 3 milyon 147 bin 630 Covid-19 aşısının bulunmasına ve yine iki ülkeden 6 milyon aşının hibe olarak gelecek olmasına rağmen Beyşenaliyev’in talimatı üzerine daha 2 milyon 460 aşı satın alındığının tespit edildiği yazıldı.

Sağlık bakanı ve diğer yetkililerin aşı satın alınması için aktarılan 19 milyon 286 bin dolarlık meblağı özel bir şirketin offshore hesabına transfer ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.

AA’nın aktardığına göre güvenlik ekiplerince gözaltına alınan Beyşenaliyev, makam odasından kelepçe takılarak çıkarıldı.