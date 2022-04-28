Ucuza yer yok: Anadolu’da da kiralar uçuşta

Büyükşehirlerde geçen yıla göre ikiye katlayan kiralar Anadolu’da da ciddi anlamda fark etmiş durumda. Kira fiyatlarının en az değiştiği Mardin’de bile oran yüzde 50’ye doğru gidiyor.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) mart ayına ilişkin kiralık konut piyasa raporu, sert artışların devam ettiğini gösterdi.

Rapora göre en yüksek yıllık kira artışının görüldüğü il yüzde 166,6’yla Antalya.

Bu ili yüzde 126,5’le İstanbul, yüzde 117,5’le Mersin, yüzde 116,1’le Ankara ve yüzde 100,3’le Kocaeli takip etti.

Tablo: BETAM

Kira oranlarındaki artış Anadolu’da da ciddi boyutlarda.

En düşük kira artışının görüldüğü illerden Van’da oran yüzde 46,5, Malatya’da yüzde 43,5, Kahramanmaraş’ta yüzde 36,9 ve Mardin’de yüzde 36.

Rapora göre ayrıca geçen ay kiralık konut ilan sayısı düşerken talepte yüzde 16,6’lık artış oldu.