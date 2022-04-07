Kır navruzu çiçek açtı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde görülen ve nokta endemiği olduğu belirlenen kır navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korunup yayılımı gözleniyor.

Fotoğraf: AA

İlçenin bir köyünde bulunan kır navruzu, karların erimesi ve havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Koparanlara 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, kır navruzunun (Iris farashae) yetiştiği ortamın özel bir lokal alan olduğunu, bitkinin sadece bu alanda yetişebildiğini söyledi.

‘Diğerlerinden farklı’

Doğu ve güneydoğu illerinde de kır navruzu bulunduğunu anlatan Dindar, şöyle konuştu:

“Yahyalı’daki kır navruzuyla diğer navruzlar arasında gövde kını açısından farklılıklar bulunuyor. Gerek yaprak açısından gerek çiçeklenme zamanı gerek tohum şekli ve bulunduğu rakım, iklim açısından değerlendirmeler yapılıyor ve bunların farklı tür olduğu tespitine varılıyor. Bu bitkimiz bilimsel çalışmalar sonucu 2012 yılında tespit edildikten sonra tür eylem planı hazırlanmasına karar verildi ve işin uzmanlarınca bu plan hazırlandı.”

‘Dalında sevelim’

Kır navruzunun korunması için herkesi duyarlı olmaya çağıran Dindar, “Çevre Kanunu’nun biyolojik çeşitliliği tahrip etme maddesi gereğince 109 bin 593 TL cezası var. Kıymetli bir bitki, dalında sevelim, yerinde sevelim” dedi.