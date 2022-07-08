Kim Kardashian ve Kanye West’in dokuz yaşındaki kızı şimdiden magazincilere mesafeli

Annesi Kim Kardashian’la birlikte Paris Couture moda haftasında defile izleyen dokuz yaşındaki North West paparazzilere tavrıyla gündeme geldi.

Fotoğraf: Instagram

İsminin önüne mesleğiyle ilgili bir sıfat getirmek güç olan ‘TV ünlüsü‘, girişimci, influencer ve daha niceleri Kardashian’ın rapçi Kanye West’le çocuklarından en büyüğü North, Fransa’nın başkentinde annesiyle moda haftasını takip etti.

Çarşamba günü Vogue’un yayın yönetmeni moda dünyasının efsane ismi Anna Wintour ve annesiyle ön sıradan defile izlediği sırada kendisini görüntüleyen foto muhabirlere üzerinde ‘Stop’ yazan bir kağıt göstererek görüntülemeyi kesmelerini istedi.

Kardashian’ın Instagram hesabından moda haftasın çekilmiş kaydırmalı pozlarla birlikte paylaştığı videoda North biraz aşağı indirdiği güneş gözlüklerinin üstünden kendisini görüntüleyenlere saçmalamayı kesin dercesine bakıyor.

Kardashian video için şu ifadeleri kullandı: “Bir anne olarak kızım benimle iş gezilerine gelmeyi sevdiği için çok mutluyum. Onu yanımda getirip anılar yaratabilmek güzel. Sondaki videoda sanırım North fotoğrafını çeken insanlardan bıktı ve davetiyesine ‘Kesin’ yazarak kaldırdı. Sadece defileye odanlanmalarını istedi.”

North’un magazinin ilgi odağından olmak istemediğine dair duruşu aslında daha da eskiye dayanıyor. İki yaşındayken de yine kendisinin görüntüleyen fotoğrafçılara “Fotoğraf yok dedim” diyerek ‘çıkışmıştı.’