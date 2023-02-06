Kilis’te depremde can kaybı en az sekiz

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kilis’te sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.
Saat 10 gibi konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını dile getirdi. 50 bina da yıkıldı.