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Yaramazlara biraz batar!

Kilis’te depremde can kaybı en az sekiz

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kilis’te sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kilis. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.


Saat 10 gibi konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını dile getirdi. 50 bina da yıkıldı.

Güneydoğu’da 7,5 büyüklüğünde deprem: Birçok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları var

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da bugün itibarıyla eğitime iki hafta, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ise bir hafta ara verdiklerini duyurdu.

Deprem bölgelerinde yoğun kar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji hava tahmin raporlarına göre, 7,4’lük depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana’da da yağmur bekleniyor.