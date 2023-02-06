Kilis’te depremde can kaybı en az sekiz

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kilis’te sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kilis. Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD’a göre 06:30 itibariyle can kaybı sayısı 76.

Saat 10 gibi konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını dile getirdi. 50 bina da yıkıldı.