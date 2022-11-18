Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiği bildirildi.
İzmit’te yaşayan Celal Kılıçdaroğlu, ekimde karaciğer yetmezliği nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da ABD gezisi sonrası Kocaeli’ne gelip kardeşini hastanede ziyaret etmişti.
Vefat haberini Twitter hesabından duyuran CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları kaydetti: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.”