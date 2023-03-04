Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarıyla görüşmesi sonrası ilk fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşmesi sonrası ilk fotoğraf geldi.
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masadan ayrıldığı açıklayarak İmamoğlu ve Yavaş’a çağrı yapmıştı. Gelişmenin ardından CHP‘li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.
Belediye başkanları, saat 13:00’te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi genel başkan Kılıçdaroğlu’yla görüştü.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.
Görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarıyla çektirdiği fotoğraf, CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.