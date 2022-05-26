Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Türkiye’deki ABD üslerini kapatın, destekleyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılması yönünde karar alınırsa destekleyeceklerini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO’ya başvuran İsveç’i ‘bölücü terörün Kuzey Avrupa’daki kundağı’ diye tanımlamış, ‘ikinci Kandil Dağı’nın bu ülkede bulunduğunu ifade etmişti.

MHP lideri, İsveç ile Finlandiya’nın kendi üyelikleri için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığı bir ortamda “Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız” demişti.

İktidara teklif

CHP lideri, Twitter hesabından şu çağrıyı yaptı: “Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis’e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.

Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2022

Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz.”