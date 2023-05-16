Kılıçdaroğlu’ndan ikinci tur kampanyası için yeni atama

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘siyasi işler ve seçim propogandası’ için Mehmet Ali Yüksel’i başdanışman olarak atadı.

CHP’de ilçe başkanlığı yürüten Yüksel, bu seçimde partiden milletvekili adayıydı.

Son sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,47, Muharrem İnce yüzde 0,14’te. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dün seçimin kesin olarak ikinci tura kaldığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun beklentilerin altında oy alması sonucu CHP yeni bir kampanya stratejisi kurdu. Yeni kampanyanın sorumluları olarak da 2019’daki yerel seçimlerde başarılarıyla önce çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu getirildi. Bu iki isme şimdi de yeni bir isim eklendi.

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Yüksel, bir dönem İstanbul’un Kağıthane ilçesinde CHP başkanıydı.