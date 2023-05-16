Kılıçdaroğlu: Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki seçim sonuçları dolayısıyla depremzedeleri hedef alanları uyardı: “Söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez.”
6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerden etkilenen 10 ilde Tayyip Erdoğan ve AKP oylarının yüksek çıkması eleştirilere neden olmuştu.
Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde “Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş” ifadesini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere ilişkin söz söylerken düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.”
Seçim 2023
Deprem bölgesi: Erdoğan oyunu korudu, AKP düştü
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