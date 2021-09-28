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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan, Biden’la görüşecek Erdoğan’a: Aldın ödülünü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden’la baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekim sonunda İtalya’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’la baş başa görüşecek.


Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda ‘Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke’ demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan!

Ama aldın ödülünü, Biden G20’de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan! #HemenSeçim.”

Erdoğan Biden’la görüşmediği ABD ziyaretinden dönerken şunları kaydetmişti: “Ben, oğul Bush’la iyi çalıştım, Sayın Obama’yla iyi çalıştım, Sayın Trump’la iyi çalıştım ama Sayın Biden’la iyi başladık diyemem. Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz.”

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