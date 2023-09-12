Kılıçdaroğlu: Yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlerindeki kırgınlık sorusuna “Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz” diye yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. “

Kılıçdaroğlu, “CHP değişmeli mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler… CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız.”

Kılıçdaroğlu ittifakın yerel seçimde de devam edip etmeyeceği sorusunu şöyle cevapladı:

“Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle. Millet ittifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün?”

‘Adayımız İmamoğlu’

Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?” sorusunaysa “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette İmamoğlu adayımızdır” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Yılgın ve kırgın CHP seçmenine buradan bir şey söyleyecek olsanız ne dersiniz?” sorusuna da, “Müsaadenizle sorunuza katılmıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, yılgınlık bizim kitabımızda yazmaz” sözleriyle karşılık verdi.