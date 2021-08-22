Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan ve Britanya’ya ‘sığınmacı kampı’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Britanya hükümetine, Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace’ın ‘sığınmacı kampı planı’ndan dolayı tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Mail on Sunday’deki makalesinde Britanya’nın Afganlar için ‘yükümlülüğü’ bulunduğunu, bu yüzden Afganistan dışında bölge genelinde birkaç sığınmacı merkezi kurulacağını söyledi. Wallace, bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak ‘söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını’ kaydetti.

Twitter paylaşımında “Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak” diye yazan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Şimdi Erdoğan’a sorum şu: ‘Ben anlaşma yapmadım’ dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!”

“İngiltere’ye de buradan sesleniyorum” ifadesini kullanan CHP lideri, şöyle devam etti: “Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!”

Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 22, 2021

‘Erdoğan gittikten sonra izin vermeyeceğiz’

İYİ Parti lideri Akşener ise, söz konusu plan hakkındaki bir haberi alıntıladığı tweet’inde Erdoğan’ın hesabını etiketleyerek “Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan” diye sordu.

Akşener daha sonra The Guardian’ın haberini alıntılayarak, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ı etiketledi.

İYİ Parti liderinin İngilizce yazdığı tweet’in Türkçe’si şöyle: “Sayın Başbakan Boris Johnson, Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan bir sonraki seçimden sonra gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Uyarılmış sayın.”

Mr. Prime Minister @BorisJohnson;



Such agreements on Afghan refugees are against the will of Turkish people and thus illegitimate in our regards.



When Mr. Erdoğan is gone after the next election, we will not allow such camps on our soil.



Be warned. https://t.co/ZVxaBreTCr — Meral Akşener (@meral_aksener) August 22, 2021

‘Antetli A4 Bakanlığı’na dönüştünüz’

Kılıçdaroğlu ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını alıntılayarak şunları kaydetti: “Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı’na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık.”