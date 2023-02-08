Kılıçdaroğlu, Twitter’ı kısıtlayan AKP’ye yüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıkıcı depremlerin vurduğu Türkiye’de yurttaşların iletişiminde önem taşıyan Twitter’ı kısıtlayan AKP hükümetine çıkıştı: “Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz.”

Fotoğraf: Twitter

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 48 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Enkaz bölgelerine yeterli yardım ve arama kurtarma personelinin gelmediğini söyleyen yurttaşlar, depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanıyordu.

Kullanıcılar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize olurken, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu.

8 Şubat akşamı birçok kişi Twitter’a erişim problemi yaşadığını dile getirdi, siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, problemin uygulamaya konan erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz.”