Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini dünyaya örnek şekilde ortadan kaldıracağız

Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göç, hem iktidarın hem muhalefetin çıkışlarıyla yeniden gündeme oturdu. Zaman zaman ayrımcı tutum ve söylemleri de beraberinde getiren bu sorunu Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu’yla konuştuk.