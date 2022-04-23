Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini dünyaya örnek şekilde ortadan kaldıracağız

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tek adam rejimini dünyaya örnek olacak şekilde demokrasinin sınırları içinde ve sandık yoluyla ortadan kaldıracağız” dedi.
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda konuştu.
Sözlerine; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başlayan CHP lideri özetle şunları dedi:
- Gelecek yıl bu sıralarda TBMM’nin açılışının 103. yılını kutlayacağız. 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ikinci adımı atmış olacağız. İnanıyorum ki gelecek yılki kutlamalarımız Cumhuriyet’imizin demokrasi ile taçlandırılacağı bir sürecin yarattığı atmosfer içinde gerçekleştirilecek.
- 100 yıl öncesinden aldığımız ilhamla güçlendirilen ve tüm vesayetleri reddeden bir parlamenter sistemin çalışmalarına başlamış olacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve bu sistemin inşa sürecinde hep birlikte hareket edeceğiz.
- Hakkın, hukukun, adaletin bir kişinin iki dudağı arasında olduğu bu baskıcı dönemin sonu yaklaşmaktadır. Merkez Bankasındaki 128 milyar doların nerelere ve kimlere peşkeş çekildiğinin ortaya çıkartılacağı dönem yakındır. Barış akademisyenlerinin kürsülerine döneceği günler yakındır. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe gireceği günler yakındır.
- Hayat pahalılığının sona ereceği günler yakındır. Tank Palet Fabrikasının geri alınacağı, Süleyman Şah Türbesi’nin tekrar vatan toprağına götürüleceği günler yakındır. Hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun herkesin bu ülkede huzur ve barış içinde yaşayacağı, kimsenin ötekileştirilmeyeceği, yönetim erkinin hesap vermekten çekinmeyeceği, hesap vermenin de hesap sormanın da hukuki ve ahlaki bir zorunluluk olacağı günler yakındır. İçinden geçtiğimiz bugünler geride kalmak üzeredir.
- Dolayısıyla gelecek tahayyülümüzde umutsuzluğa yer yoktur. Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği ve karanlıkta kalmayacağı adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir.