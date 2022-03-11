Kılıçdaroğlu, Siverek’i il yapacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesini il yapma sözü verdi.

Fotoğraf: CHP Basın Servisi

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretlerinin ardından bugün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Siverek’te CHP’ye katılan yeni üyeler için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan CHP lideri, şunları kaydetti: “Bir tarafa not edin, hafızanızın bir tarafında tutun, bu tarihi de kaydedin; ‘Kılıçdaroğlu söz verdi, iktidar olduğunda Siverek il olacak’ deyin. Tarihi unutmayın, bir tarafa yazın. Söz, Kılıçdaroğlu sözüdür. Söz verdik mi mutlaka yerine getireceğiz. Yılladır bekliyorsunuz, dernekler kurdunuz. Belki bu sözü pek çok politikacı size verdi. Ama unutmayın; Kılıçdaroğlu hak adamıdır, dava adamıdır, garibanların yanındadır. Bir kişi ‘ben haksızlığa uğradım’ diyorsa onun yanındadır. Hakkın, hukukun, adaletin yanındadır. Unutmayın bunu.”